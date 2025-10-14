Arca Çorum FK’nın sezon başında Somaspor’dan transfer edip lig başladıktan sonra 2.Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Kahramanmaraş İstiklalspor’a kiraladığı Kenan Fakılı, performansı ile göz dolduruyor.

Arca Çorum FK’da, 3 maçta 94 dakika süre alan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu gol ya da asist üretemezken, Kahramanmaraş ekibinde ise 6 maçta 450 dakika oynadı. Bu maçlarda 1 gol atan Kenan Fakılı, 3 de asist yaptı. Genç futbolcu, 6-0 kazandıkları Adanaspor maçında 1 gol-1 asistlik performans sergilerken, Arnavutköy ve Kırklarelispor maçlarında ise 1’er asist yaptı.