Çorum Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen U8 Forma Küçük, Ruh Büyük Futbol Turnuvası’nda heyecan sona erdi. 9 takımın katılımı ile gerçekleşen turnuvada Pazar günü final heyecanı yaşandı. Finalde Çorum FK ile Hattuşaspor kozlarını paylaştı. İtfaiye Sahası’nda oynan karşılaşma denk bir mücadeleye sahne olurken, Hattuşaspor son dakika golü ile 2-1 kazandı.

Final maçı öncesi oynanan üçüncülük maçında ise Gençlerbirliği ile Çorum Anadolu FK karşı karşıya geldi. Kazanan 1-0’lık skorla Gençlerbirliği oldu.

Bu sonuçların ardından Hattuşaspor turnuvanın şampiyonu olurken, Çorum FK ikinci, Gençlerbirliği üçüncü, Çorum Anadolu FK ile dördüncü olarak tamamladı.

MADALYALAR VERİLDİ

Final maçının ardından ödül töreni düzenlendi. Törene, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Suvermez Kapadokya Teknik Direktörü Kenan Aşkan, antrenörler, aileler ve sporcular katılım sağladı.

Protokol konuşmalarının ardından dereceye giren takımlar ve turnuvaya katılan tüm takımlar madalya ile ödüllendirildi.