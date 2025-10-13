Arca Çorum FK’nın deneyimli stoperi Caner Osmanpaşa, Sivas’ta 2024 yılının en çok vergi ödeyenler listesinde ilk 20’de yer aldı. Deneyimli savunma oyuncusu, 2 milyon 239 bin 641 lira 19 kuruşla vergi rekortmenleri listesinde 20.sırada yer aldı.

Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Sivasspor’un 30 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu Charis Charisis de Sivas’ta 2024 yılı vergi rekortmenleri listesinde, 7 milyon 650 bin 341 lira 66 kuruş ile 2.sırayı almıştı.

Sezon başında Sivasspor’dan Arca Çorum FK’ya gelen 37 yaşındaki Caner Osmanpaşa, kırmızı-siyahlı formayla 5 karşılaşmada 49 dakika süre aldı.