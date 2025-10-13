Çorum Basketbol Yıldızları Spor Kulübü’nden 2012 doğumlu, 23 Nisan Ortaokulu öğrencisi Mehmet Akif Akınç, Türk basketbolunun önemli mihenk taşlarından biri olan Bursa temsilcisi Tofaş’ın pilot takımı Magıc Generatıons’a (MG) transfer oldu. 2025 yılının 19 Ocak gününde, Kastamonu’da düzenlenen altyapı milli takım oyuncusu tarama programına katılan Mehmet Akif Akınç, gösterdiği başarılı performansla Tofaş Spor Kulübü altyapı antrenörlerinin de dikkati çekti. Akınç, Bursa temsilcisinin yaz dönemi kampına çağrıldı. Burada da göze girmeyi başaran Akınç, aynı zamanda burslu olarak transfer edildi. Eğitim hayatına Bursa’da devam edecek olan Akınç, Çorum’daki takım arkadaşlarına da ilham kaynağı oldu.

Çorum Yıldızları Spor Kulübü Antrenörü Murat Çalışkan yaptığı açıklamada, Oyuncumuzun gösterdiği performansla Tofaş altyapısında dikkat çekmesi bizler için büyük bir gurur. Hedefimiz büyük kulüplerin altyapılarına ve milli takımlara sporcular yetiştirmek. Bu süreçte emeği geçen tüm antrenör arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.