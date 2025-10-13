Arca Çorum FK’nın genç stoperi Kadir Seven, bu sezon henüz hiç forma şansı bulamadı.

Geçen sezon başında, Giresunspor’dan transfer edilen Kadir Seven, ilk sezonunda 23 lig maçında 1.669 dakika süre alırken, 2 kritik gol atarken, Türkiye Kupası’nda ise 1 maçta 45 dakika süre almıştı.

22 yaşındaki genç stoper, bu sezon ise hem Tahsin Tam’ın, hem de Çağdaş Çavuş’un gözüne girmeyi başaramadı. Ligin ilk 6 haftasında kadroda yer almasına rağmen forma şansı bulamayan Kadir Seven, son 3 haftada kadroya bile giremedi. Genç stoperin devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.