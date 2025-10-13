Romanya’nın Cluj Napoca kentinde düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonasında, U15 kategorisinden sonra U17 karşılaşmaları da tamamlandı. Çorum’dan iki güreşçi bronz madalya kazandı.

Kadınlarda, 53 kiloda milli mayoyu giyen İskilip Belediye Spor Kulübü güreşçisi Esma Özmez, şampiyonluk şansını kaybettikten sonra bronz madalya yolunda ilerledi. Üçüncülük müsabakasında Moldovalı Erika Lopusor’u 3-0 yenerek üçüncü oldu ve ülkemize bronz madalya kazandırdı.

Erkeklerde ise, grekoromen stil 55 kiloda milli mayo ile Türkiye’yi temsil eden Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçisi Utku İlbars, üçüncülük müsabakasında karşılaştığı İsrailli rakibini 9-0’lık skorla yenerek ülkemize bronz madalya kazandırdı.

TÜRKİYE

ŞAMPİYON

Türkiye, ülkeler genel klasmanında hem kadınlarda, hem serbest stilde, hem de grekoromen stilde şampiyon oldu.

Türk sporcular, kadınlarda 1 altın, 6 gümüş, 5 bronz, serbest stilde 5 altın, 3 gümüş, 5 bronz, grekoromen stilde ise 2 altın, 6 gümüş ve 6 bronz madalya olmak üzere toplamda 39 madalya kazandılar.

U17 Serbest Milli Takımı’nda Çorumlu antrenörler Ahmet Peker ve Yasin Bolat da görev yaptı.