Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan yaptığı açıklamada, 2025-2026 Futbol Sezonunda oynanacak olan U15, U18 Ligi ve 1.Küme’ye ait statü ve fikstürler TFF tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiğini duyuruldu. Ayan 14 Aralık’ta başlayacak olan U15 Ligi’nin 9 takımla çift devreli lig usulüne göre oynanacağını belirtirken, ilk 2 sırayı alan 4 takımın ise çift devreli lig statüsüne göre Play-Off maçları oynayacağını açıkladı. Ayan, U15 Ligi’nde A grubunda İkbalspor, Mimar Sinanspor, Osmancık Kandiberspor, Çorum İdman Yurdu, B grubunda ise Çorum Anadolu FK, Gençlerbirliği, Alaca Belediyespor, Hattuşaspor ve Vefaspor takımlarının mücadele edeceğini de duyurdu.

Yine 14 Aralık’ta başlayacak olan U18 Ligi’nde ise 14 takımın 2 grupta tek devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği belirtilirken, grubunda ilk iki sırayı alan 4 takımın ise çift devreli lig statüsüne göre Play-Off maçları oynayacağı belirtildi. A grubunda Çorum Anadolu FK, Gençlerbirliği, Mavi Ay Gençlikspor, Osmancık Kandiberspor, Mimar Sinanspor, Osmancık Belediyespor ve Sungurlu Belediyespor, B grubunda Ulukavakspor, İskilipgücü, H.E.Kültürspor, İskilipspor, Vefaspor, Alaca Belediyespor ve İkbalspor takımlarının yer aldığı açıklandı.

21 Aralık’ta başlatılması planlanan 1.Küme Büyükler Ligi’nde ise Mimar Sinanspor, Ulukavakspor, Dodurga Belediyespor, Gülabibeyspor, Sungurlu Belediyespor, H.E.Kültürspor, İskilipspor ve Alaca Belediyespor olmak üzere 8 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği belirtildi. Ligi birinci sırada tamamlayan takımın şampiyon olup BAL esaslarının uygulanacağı, son iki sırada tamamlayan takımın ise 2.Küme’ye düşeceği açıklandı.