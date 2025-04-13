Çorum’da etkili olan zirai don olayının tarımsal üretime etkilerini belirlemek amacıyla, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hasar tespit çalışmalarına hızla başlandı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personelinin sahada yürüttüğü incelemelerde, üreticilerin yaşadığı zarar tespit edilerek gerekli raporlamalar yapılacak. Çalışmalar, üreticilerin mağduriyet yaşamaması ve gerekli tarımsal desteklerin sağlanabilmesi adına titizlikle yürütülüyor.
Yetkililer, don olayından etkilenen tüm çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Editör: SELDA FINDIK