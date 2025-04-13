AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yakup Alar, “Çorum Belediyesi'nde gerçekleştirdiğimiz Cumhur İttifakı'nı şimdi de Çorum İl Genel Meclisi'ne taşıdık” dedi.

İl Genel Meclisi'nde İl Encümen ve komisyon üyeleri seçimlerinde AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin birlikte hareket ederek Cumhur İttifakı'nı daha da sağlamlaştırdığını kaydeden Alar, “Cumhur İttifakı olarak gerek Belediye Meclisi'nde gerekse İl Genel Meclisi'nde şehrimiz için beraberiz, birlikteyiz. Ortak paydamız olan Çorum için çalışmaya devam ediyoruz. Durmak yok, yola devam” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ