İşletmeciliğini Erçin Delibalta’nın yaptığı Umami Kebap, hafta sonu dualarla kurdelesi kesilerek hizmete girdi.

Karakeçili Mahallesi Kültür Sokak No: 4 adresinde faaliyet gösteren Umami Kebap’ın açılış törenine CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı.

Adana, Et Şiş, Köfte, Ciğer ve Tavuk Şiş gibi birbirinden harika lezzetlerin bulunduğu Umami Kebap’a 0 364 212 44 77 alo paket hattından, 0 533 561 40 80 whatsApp ızgara hattından veya yemeksepeti, getir, trendyol yemek ve Migros yemek gibi platformlar üzerinden ulaşılarak sipariş verilebiliyor.

Editör: HABER MERKEZİ