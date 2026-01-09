Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Çorum İl Temsilcisi Necati Gül, 10 Ocak Ziraat Mühendisleri Günü ve Tarım Haftası dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, Türkiye’de tarımsal öğretimin tarihsel gelişimine ve ziraat mühendislerinin ülke tarımı açısından üstlendiği kritik role vurgu yaptı.

Türkiye’de tarımsal öğretimin 10 Ocak 1846 tarihinde İstanbul Yeşilköy’de bulunan Ayamama Çiftliği’nde açılan Ziraat Mektebi ile başladığını hatırlatan Gül, 1891 yılında Halkalı Ziraat Yüksek Okulu’nun açılmasıyla birlikte ziraatçı ihtiyacının kurumsal olarak karşılanmaya başlandığını belirtti. Cumhuriyet döneminde ziraat fakültelerinin yaygınlaştığını ifade eden Gül, son yıllarda plansız biçimde artan ziraat mühendisi sayısının sektörde çeşitli sorunlara yol açtığını dile getirdi.

Tarım sektörünün ekonomideki payı azalmasına rağmen stratejik öneminin her geçen gün arttığını vurgulayan Gül, “Artan nüfusun beslenmesi, sanayiye hammadde temini, ihracat ve milli gelire katkı açısından tarım vazgeçilmezdir. Gıdaya erişimde yaşanan küresel sorunlar, tarımın dünya için ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir” dedi.

Bilimsel ve sürdürülebilir tarımsal üretimin temelinde doğru bilgi ve teknik uygulamaların yer aldığını belirten Gül, bu bilginin çiftçiye aktarılmasında ziraat mühendislerinin köprü görevi gördüğünü ifade etti. Ziraat mühendisliğinin yalnızca tarla ile sınırlı olmadığını söyleyen Gül, sanayiden enerjiye, iklim değişikliğiyle mücadeleden sosyal politikalara kadar pek çok alanda ziraat mühendislerinin aktif rol üstlendiğini kaydetti.

Ziraat mühendislerinin günümüzde düşük ücretlerle ve çoğu zaman kayıt dışı koşullarda çalışmak zorunda bırakıldığını dile getiren Gül, özel sektördeki ücretlerin asgari ücret seviyesine gerilediğini, kamuda görev yapan ziraat mühendislerinin ise emsallerine göre geride kaldığını söyleyerek, “Hak ve yetkiler, özlük hakları ve sosyal güvence konularında acil düzenlemelere ihtiyaç vardır” ifadelerini kullandı.

Devlet geleneğinin temelinde adalet anlayışının yer aldığını vurgulayan Gül, kamu ve özel sektör ayrımı yapılmaksızın ziraat mühendislerinin gelir ve çalışma koşullarının hakkaniyetli biçimde ele alınması gerektiğini belirtti.

Açıklamasının sonunda meslektaşlarının Tarım Haftası ve 10 Ocak Ziraat Mühendisleri Günü’nü kutlayan Gül, ayrıca 10 Ocak İdareciler Günü ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü de tebrik etti.

