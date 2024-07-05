Çorum merkeze bağlı Çalyayla Köyü'nden gelme Zeynal Hoca'nın cenazesi Akşemseddin Cami'nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenazeye Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, önceki dönem AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, CHP İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, bazı siyasiler, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ