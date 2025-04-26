ÇORUM HABER’in köşe yazarlarından, Ankara’da yaşayan hemşehrimiz, Av. Zeynal Gül’ün “Kilim” başlıklı şiiri, 19 Nisan 2025 tarihli BirGün Gazetesi'nde, şair-yazar Attila Aşut'un köşesinde paylaşıldı.
Zeynal Gül’ün şiirini aşağıda okurlarımıza sunuyoruz.
KİLİM
Erken uyandı uykusundan
İş başı yaptı Ashab-ı Kehf.
Önce
Rumeli Müdafa-i Hukuk kilimi dokundu Saraçhane'de.
Sonra
Maltepe'de
Anadolu Müdafa-i Hukuk kilimi.
Köy Enstitüleri'nden kalma Nisan sevinci
Buluşturdu iki yakada imeceyi
Aldırmadan mart soğuğuna.
Yeniden tanıştılar
Unutulan,
Yitip giden
Bin yıllık dostluklar, akrabalıklar...
"Nerelisin hemşehrim? "
"İstanbulluyum! "
"Neresinden?"
"Sivas'ından."
"Sen?"
"Erzincan'dan, Kemah'tan."
"Ya sen?"
Kastamonu'dan."
"Ben Çorum'dan,
O, Ardahan'dan..."
Dalgalara karıştı sevinçleri
Martıların çığlığına.
Gündüzleri kirkit sesleri;
Hak,
Hu-
-kuk,
A-
-da
-let!
Geceleri kirkit sesleri;
A-
-da
-let,
Öz-
-gür
-lük,
Aşk!
Serildi
İki yakasına Boğaz'ın
Müdafa-i Hukuk kilimleri.
Renk renk,
İki milyon iki yüz bin ilmek!
Üzerine basmaya kıyamadığımız.