ÇORUM HABER’in köşe yazarlarından, Ankara’da yaşayan hemşehrimiz, Av. Zeynal Gül’ün “Kilim” başlıklı şiiri, 19 Nisan 2025 tarihli BirGün Gazetesi'nde, şair-yazar Attila Aşut'un köşesinde paylaşıldı.

Zeynal Gül’ün şiirini aşağıda okurlarımıza sunuyoruz.

KİLİM

Erken uyandı uykusundan

İş başı yaptı Ashab-ı Kehf.

Önce

Rumeli Müdafa-i Hukuk kilimi dokundu Saraçhane'de.

Sonra

Maltepe'de

Anadolu Müdafa-i Hukuk kilimi.

Köy Enstitüleri'nden kalma Nisan sevinci

Buluşturdu iki yakada imeceyi

Aldırmadan mart soğuğuna.

Yeniden tanıştılar

Unutulan,

Yitip giden

Bin yıllık dostluklar, akrabalıklar...

"Nerelisin hemşehrim? "

"İstanbulluyum! "

"Neresinden?"

"Sivas'ından."

"Sen?"

"Erzincan'dan, Kemah'tan."

"Ya sen?"

Kastamonu'dan."

"Ben Çorum'dan,

O, Ardahan'dan..."

Dalgalara karıştı sevinçleri

Martıların çığlığına.

Gündüzleri kirkit sesleri;

Hak,

Hu-

-kuk,

A-

-da

-let!

Geceleri kirkit sesleri;

A-

-da

-let,

Öz-

-gür

-lük,

Aşk!

Serildi

İki yakasına Boğaz'ın

Müdafa-i Hukuk kilimleri.

Renk renk,

İki milyon iki yüz bin ilmek!

Üzerine basmaya kıyamadığımız.