Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve MHP Osmancık İlçe Başkanı Fatih Ergün’ün programa davet edilmemesi nedeniyle kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine yazılı bir açıklamada bulunan MHP Osmancık İlçe Başkanı Fatih Ergün, yaşanan durumun Osmancık’taki ‘Cumhur İttifakı Ruhuna’ zarar verdiğini belirterek, kamu görevlilerinin tarafsızlık ilkesine aykırı tutumlar sergilediğini ifade etti.

MHP’nin seçilmiş belediye başkanına karşı takınılan bu tavrın, Cumhur İttifakı’nın yıllardır süregelen mücadelesine leke sürdüğünü kaydeden Ergün, “Bu sıkıntılı ruh haline sahip mihraklar bilmelidir ki çektikleri kürek boşa çıkacaktır, hevesleri kursaklarında kalacaktır” dedi.

MHP’nin şerefli mensupları olarak Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi, ‘Türk Milleti’nin ruh kökü’ olarak tanımladığı Cumhur İttifakı etrafında samimi ve sımsıkı kenetlenerek ülküsünden ve ilkesinden asla vazgeçmeyeceklerini özellikle ifade eden Ergün, “Yine Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin ifade ettikleri üzere, ‘Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti’dir, Türk milletinin özüdür. Yedi düvel topuyla tüfeğiyle üzerimize gelse bile ilke ve irademizden milim taviz vermedik, vermeyeceğiz. Sözün özü, Cumhur İttifakı; Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın müjdecisi, gelecek nesillerin haysiyet ve heyecan mükâfatı olarak kutlu yürüyüşünü sürdürecektir. Şunun da açıkça bilinmesini isteriz ki; boylarını ve yetkilerini aşan cürette tavırlar sergileyen, taraflı siyasal eylemlerde bulunan kamu amirlerinin takipçisi olacağız” ifadesini kullandı.

MHP Osmancık İlçe Başkanı Fatih Ergün, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Çeltik Tohumu Dağıtım Programı’na, ilçe protokolünün 2. sırasında yer alan, ilçenin seçilmiş en üst düzey yöneticisi olan Osmancık Belediye Başkanı Sayın Ahmet Gelgör ve Cumhur İttifakı ortağı MHP Osmancık İlçe Başkanı olarak şahsım davet edilmemiştir.

Düzenlenen programın protokolünde İlçe Kaymakamı, İl Tarım Müdürü ve AK Parti Osmancık İlçe Başkanı yer almıştır. Yerel basına “protokol krizi” olarak yansıyan olayın temelinde, yerel siyasal denklem sürecinde yaşanmış ağır mağlubiyetlerden kaynaklanan marazi bir tavır vardır. İlçede görev yapan kurum amirleri, kimden ve nereden cesaret almaktadır? Uzunca bir süredir bazı kamu amirlerinin siyasal tutumlar sergilediği dikkatimizden kaçmamaktadır. MHP’nin seçilmiş belediye başkanına karşı takınılan bu tavır, Cumhur İttifakı’nın yıllardır süregelen mücadelesine leke sürmektedir. Bu sıkıntılı ruh haline sahip mihraklar bilmelidir ki çektikleri kürek boşa çıkacaktır, hevesleri kursaklarında kalacaktır.

MHP’nin şerefli mensupları, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi, “Türk Milleti’nin ruh kökü” olarak tanımladığı Cumhur İttifakı etrafında samimi ve sımsıkı kenetlenerek ülküsünden ve ilkesinden asla vazgeçmeyecektir.

Yine Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin ifade ettikleri üzere: "Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti’dir, Türk milletinin özüdür. Yedi düvel topuyla tüfeğiyle üzerimize gelse bile ilke ve irademizden milim taviz vermedik, vermeyeceğiz." Sözün özü, Cumhur İttifakı; Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın müjdecisi, gelecek nesillerin haysiyet ve heyecan mükâfatı olarak kutlu yürüyüşünü sürdürecektir. Şunun da açıkça bilinmesini isteriz ki; boylarını ve yetkilerini aşan cürette tavırlar sergileyen, taraflı siyasal eylemlerde bulunan kamu amirlerinin takipçisi olacağız.

Osmancık halkı müsterih olsun. Helal oylarıyla verdikleri yetki emin ellerdedir. Emanetlerine halel getirilmemiştir, Allah’ın izniyle bundan sonra da getirilmeyecektir.

İstikrarı yakalamış, bölgesinin incisi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Osmancık’ta “Herkes İçin, Herkese Göre Belediye” şiarıyla hizmetlerimize devam edeceğiz. Osmancık halkı, ferasetiyle nasıl iki dönemdir çevrilen dolapları ve oynanmak istenen oyunları ters yüz etmişse, bundan sonra da değişmeyen zihniyette ilerleyenleri aynı akıbet beklemektedir. Bu zihniyet her daim kaybetmeye mahkumdur.”

Editör: HABER MERKEZİ