Çorum’da vatandaşların yoğun katılım sağladığı toplantıda, bölgedeki mevcut yapıların yürürlükteki mevzuata ve Deprem Yönetmeliği’ne uygun olmadığı vurgulandı. Proje hakkında bilgiler veren Başkan Aşgın, bu bölgede bulunan ve oldukça eski olan yapılar için kentsel dönüşümün kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak; gelinen süreçte bölge sakinlerinin müteahhitlerle anlaşma ortamı sağlayamamalarından dolayı belediye olarak sürece dahil olduklarını belirtti.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, dönüşüm projesine katılacak vatandaşlara müjdeler verdi. Proje kapsamında 36 ve 48 ay vade ile planlanan geri ödemelerde iyileştirme yaptıklarını duyuran Başkan Aşgın, vade süresinin 60 aya çıkarıldığını, peşin ödemelerde ise yüzde 20 indirim uygulanacağını açıkladı. Bölge sakinlerinin sorularını da cevaplayan Başkan Aşgın, şehri istişare ile birlikte yönettikleri gibi kentsel dönüşüm sürecini de bu anlayışla sürdüreceklerini ifade etti.

Yapılan görüşmelerde, mülk sahiplerinin büyük kısmı dönüşümden yana olduklarını belirtti. Kat karşılığı inşaat modeliyle yapılması planlanan projenin belediye, özel sektör ve halkın ortak çalışmasıyla hayata geçirilmesi hedefleniyor.

4 etap olarak yapılması öngörülen proje kapsamında her etapta 62 adet 3+1 ve 81 adet 2+1 daire inşa edilecek. Toplamda 248 adet 3+1 ve 324 adet 2+1 olmak üzere 572 daire yapılacak. Bu dairelerin yüzde 40’ı hak sahiplerine kura ile teslim edilecek. Proje tamamlandığında Hasanpaşa Sokaklar, depreme dayanıklı ve modern konutlardan oluşan güvenli bir yaşam alanına dönüşecek.

Editör: İHA AJANS