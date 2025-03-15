Çorum Belediyesi’nden emekli teknik ressam Alaattin Tetik’in eşi, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan emekli, merhum Burhan Yalçınduran’ın kızı, Pınar Tetik Özen ve Bülent Tetik’in anneleri, Kadastro Müdürlüğü’nden emekli Zerrin Tetik’in cenazesi, dün Hıdırlık Camii’nde Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra aile kabristanına defnedildi.
Önceki gece yarısı 77 yaşında kaybettiğimiz Zerrin Tetik’in cenaze namazına, Tetik ve Yalçınduran ailelerinin mensupları, akraba, dost v e arkadaşları katıldı.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: HABER MERKEZİ