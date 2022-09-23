Ermenistan ve Nahçıvan arasındaki bölgeyi kapsayarak Azerbaycan'ın iç bölgelerine doğru sınırı ilerleyen Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti geçtiğimiz günlerde bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlığın ilanının ardından Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti Türk devletlerinde kendilerini tanıtmak adına çalışma başlattı.

Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk ülke Türkiye oldu. İki ülke arasında ileriki süreçte ticari ve siyasi anlaşmaların yapılması bekleniyor. Ülke, Türkiye'nin Türk dünyası ile buluşmasında güvenli liman olacak.

TEMSİLCİLİK AÇILDI

Türk dünyasını yeniden buluşturmayı hedefleyen Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti, Türkiye'deki çalışmaları kapsamında ilk temsilciliğini Ankara Beştepe'de açtı. Temsilciliğin açılışını ülkenin Cumhurbaşkanı Rizvan Talibov ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehmet Ali Arslan yaptı. Talibov ve Arslan açılış nedeniyle bir takım değerlendirmelerde de bulundu.

“GURUR DUYUYORUM'”

Açılış kapsamında ilk olarak söz alan Batı Azerbaycan Göyçe-Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rizvan Talibov, “Göyçe Zengezur Türk Cumhuriyeti'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başşehri Ankara'da ilk temsilciliğini açıyor olmasının devletim ve milletim adına mutluluğunu yaşıyorum. Biz bir millet iki devletiz” dedi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehmet Ali Arslan ise 40 yıldır hazırlık yaptıklarını ve 44 gün süren savaş sayesinde 100 yıl boyunca esir kalmış toprağı kurtardıklarını dile getirdi.

(İHA)

