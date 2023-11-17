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Bir dizi programa katılmak üzere önceki gün ilimize gelen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Coştu, AK Parti Çorum İl Başkanlığı’nı da ziyaret etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Kadın Kolları İl Başkanı Meryem Demir, Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed Fatih Temur başta olmak üzere partili yöneticilerin hazır bulunduğu ziyarette Çorum’un gelişimine ne gibi katkılar sağlayabileceklerine yönelik bir dizi programa katılmak üzere ilimize geldiğini anlatan Zekeriya Coştu memleketinde olmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.



AK Parti İl Başkanı Günay’ın Bakan Yardımcısı Coştu’yu partilerinde ağırlamaktan memnun olduklarına dile getirmesinden sonra söz alan Zekeriya Coştu, Valilik, Belediye ve Hitit Üniversitesi’ni ziyaret ettiğini, Organize Sanayi Bölgesi’nde de sanayicilerle buluşacaklarını açıkladı.

Çorum’un ülkenin kalkınması ve ekonomik gelişine katkı sağlayan önemli şehirlerden biri olduğuna değinen Coştu, kendilerinin de ilimizin gelişimine ne gibi katkılar sağlayacaklarını istişare ettiklerini açıklayarak: “Çorum için dünyanın merkezi ve Türkiye’nin merkezi diyoruz. İnşallah Çorum ülke kalkınmasına önemli katkılar sağlayabilecek, potansiyeli oldukça yüksek benzersiz Türkiye’nin incisi olan bir şehirdir. Özellikle makine sektörü, gıda makineleri işletmeleri, diğer bütün unsurlarıyla ülkenin gelişimine katkı sağlayan Çorum’u daha da geliştirmek adına çalışmalar yürütüyoruz” dedi.



“Milli Teknoloji Hamlesi” kapsamında ilimizde düzenlenen Bilişim Buluşmaları’nın da önemine değinen Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Çorum’da verimli güzel bir program geçirdiklerini dile getirdi.

Ziyaret sonunda Bakan Yardımcısı Coştu, AK Parti İl Başkanı Günay’a “Milli Teknoloji Hamlesi” kitapçığı ile TÜRKSAT 6 uydusunun maketini hediye etti. Murat Günay da ziyaret anısına kendisine çiçek takdim etti.