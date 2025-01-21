Ziyaretlerde her iki Aile Sağlığı Merkezinin hekimleriyle yeni binanın projelendirilmesi sürecinde görüş ve katkıların önemi vurgulandı. Hasanpaşa Semt Polikliniği binasının yenilenmesiyle, sağlık hizmetlerinin verimliliği artırılacak ve sağlık çalışanları ile hastalar için daha konforlu bir ortam sağlanacak.

Aile hekimleriyle yapılan görüşmeler, sahada karşılaşılan sorunların ele alınmasına ve çözüm önerilerinin tartışılmasına olanak verdi. Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği ile sağlık hizmetlerinin entegrasyonu gibi önemli konular masaya yatırıldı.

Ziyaretlerin, sağlık çalışanlarının motivasyonunu artırması ve vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişim sağlamasına katkı sunması bekleniyor. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkürler iletildi.

Editör: Haber Merkezi