

Çin'de yayılmaya başlayan HMPV virüsü ve Avrupa'yı saran grip vakalarından Yunanistan'ın da muzdarip olduğu ortaya çıktı. Komşuda solunum yolu enfeksiyonlarında kayda değer bir artış olduğu bildirildi.

7 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA, 1 KİŞİ ÖLDÜ

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Örgütü'nün (EODY) haftalık raporunda, 30 Aralık 2024 ile 5 Ocak 2025 tarihleri arasında ülkede laboratuvar sonuçlarıyla doğrulanmış grip nedeniyle 7 kişinin yoğun bakımda tedavi altına alındığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

MEVSİMSEL EŞİK DEĞERİN ÜZERİNDE

Yoğun bakımda tedavi gören 7 hastanın yaşlarının 19 ile 81 arasında değiştiği ve bu hastaların üç erkek, dört kadından oluştuğu bildirilen raporda, grip vakalarında pozitiflik oranının mevsimsel eşik değerin üzerinde seyrettiği kaydedildi.

HMPV NEDİR?

HMPV, soğuk algınlığına ve akciğer enfeksiyonlarına da sebebiyet veren mevsimsel bir virüs olan RSV ile aynı virüs ailesinden. Enfeksiyonun yaygın belirtileri arasında öksürük, ateş, burun tıkanıklığı ve nefes darlığı var. Ancak bu enfeksiyon bronşite (akciğerlere giden hava tüpünün iltihabı) veya zatürreye (akciğerlerin hava keseciklerinin sıvıyla dolması) ilerleyebilir.



