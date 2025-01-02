Hastaneler ile aile hekimlikleri arasındaki dijital entegrasyonun sağlanmasıyla, aile hekimleri artık röntgen, mamografi gibi tetkikleri doğrudan talep edebilecek.

Bu düzenlemeyle, hastaneye gitmeden aile hekimlerinden alacakları özel kodlarla bu tetkikleri yaptırmak mümkün hale geldi.

Türkiye genelinde uygulamaya konulan bu yeni düzenlemeyle, hastalar artık röntgen, mamografi, bazı kan tetkikleri ve diğer görüntüleme tetkikleri için aile hekimine başvurarak işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilecek.

Çorum'da da vatandaşlar, bu düzenlemeyle sağlık hizmetlerinde daha hızlı ve pratik çözümlerle karşılaşacak.

Aile hekimleri, INR, röntgen, mamografi ve yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri dijital ortamda hastanelerden talep edebilecek.

Hastalar, hastaneye gidip muayene olmadan bu tetkikleri alabilecek ve sonuçlar da aile hekimlerinin sistemlerinde görüntülenebilecek.

MUAYENE İÇİN EK KONTENJAN VE RANDEVULAR ÇORUM'DA DA UYGULANACAK

Çorum'da aile hekimleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden kendi hastalarına yönelik hastanelerden ek muayene kontenjanları talep edebilecek. Bu kontenjanlar yalnızca aile hekimlerinin yönlendirdiği hastalar için ayrılacak. Çorum'daki hastalar, hastaneye gitmeden, aile hekimlerinin verdiği özel kodlarla tetkikleri alacak.

Ayrıca, aile hekimleri, yönlendirdikleri hastaların değerlendirilmesi sonucunda sağlık bilgi yönetim sistemleri üzerinden hastaneye sevk notu oluşturabilecek. Bu sevk notları hastanelerdeki hekimler tarafından görülebilecek ve geri bildirim notları yine aile hekimleri tarafından sağlık bilgi yönetim sistemi ekranlarından takip edilebilecek.

SAĞLIKLI HAYAT MERKEZLERİ ÇORUM'DA DA RANDEVU OLUŞTURULABİLECEK

Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarındaki hekimler, uygun gördükleri hastaları Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirebilecek. Bu merkezler, danışmanlık hizmetleri sunmak amacıyla, MHRS üzerinden hastalar için randevular oluşturabilecek. Sağlıklı Hayat Merkezi personeli tarafından hazırlanan bilgi notlarına, Çorum'daki aile hekimleri ve diğer sağlık kuruluşlarında görev yapan hekimler de ulaşabilecek.

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde görevli personel, sağlık bilgi yönetim sistemleri üzerinden hastaların son üç hekim notunu görebilecek. Aynı zamanda bu merkezlerde görevli sorumlu hekim ve diyetisyenler, 90 gün içinde yapılan tahlil ve tetkik sonuçlarına ulaşabilecek ve vatandaşlar tüm bu sonuçlara e-Nabız profilleri üzerinden kolaylıkla erişebilecek.

Bu yeni düzenlemelerle sağlık hizmetlerinde dijital entegrasyon ve hızlı tetkik süreçleri, hastaların daha verimli bir şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlıyor. Aile hekimlerinin yetkilerinin genişletilmesiyle Çorum'da hastaneler ve sağlık kuruluşları arasında daha hızlı ve kesintisiz iletişim sağlanarak, sağlık sistemindeki verimlilik artırılması hedefleniyor.