İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği” ile ilgili yaptığı basın toplantısında temel amaçlarının toplum sağlığın korumak olduğunu söyledi.

Birinci basamak sağlık hizmetinin “koruyucu sağlık hizmetleri ile teşhis, tedavi ve rehabilitasyon” hizmetlerinin bir arada verildiği, bireylerin hizmete kolayca ulaşabildikleri, düşük maliyetle etkin ve yaygın sağlık hizmeti sunumu olduğunu kaydeden Zehir, Çorum’da 2008 yılından bu tarafa 196 birimde aile hekimliği hizmetinin verildiğini bildirdi.

Aile hekimliği sisteminde her vatandaşın doğumundan itibaren, yaşına ve sağlık durumuna uygun şekilde belirli aralıklarla izlendiğini anımsatan Zehir, “Bebek ve çocuklarımız ilk 1 yıl içerisinde 8 kez, sonraki 5 yıl içerisinde de 7 kez olmak üzere toplam 15 kez aile hekimince izlenmektedir. 5 yaşından 18 yaşına kadar ise yılda 1 kez izlemleri ve okul sağlığı kapsamında periyodik muayeneleri yapılmaktadır.

15-49 yaş arası kadınlarımız 6 aylık dönemler halinde yılda 2 kez izlenmekte, gebelerimiz gebelikleri boyunca 4 kez, lohusalarımız ise 42 günlük süreçte 3 kez aile hekimince izlenmektedir.

18 yaşından itibaren her vatandaşımızın herhangi bir sağlık problemi olmasa dahi, hipertansiyon, diyabet, obezite gibi kronik hastalıklar açısından belirli dönemlerde taraması yapılmaktadır. Ayrıca kronik hastalığı bulunan veya taramalar neticesinde hastalık tespit edilen vatandaşlarımız sık aralıklarla aile hekimince izlenmektedir” şeklinde konuştu.

“AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİ DAHA VERİMLİ OLACAK”

Çorum’da birinci basamak sağlık hizmetlerinin 77 aile sağlığı merkezinde bulunan 196 aile hekimliği birimi, 3 sağlıklı hayat merkezi, 2 ilçe sağlık müdürlüğü ve 12 toplum sağlığı merkezi tarafından yürütüldüğünü söyleyen Zehir, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Bakanlığımız 2005 yılında pilot uygulama olarak başlayan ve 2010 yılında ülke genelinde uygulanan aile hekimliği uygulamasında belirli dönemlerde uygulama değişikliğine giderek, sistemin daha işlevsel ve verimli hale getirilmesini hedeflemiştir. Bu değişiklikler vatandaşlarımızın sağlık hizmetine ulaşımını kolaylaştırmakla birlikte, verilen hizmetin kalitesini artırmaya da yöneliktir. Yeni yayınlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile vatandaşımızın sağlığa eriştiği ilk kapının, aile hekimi olması ve aile hekimlerimizin sağlığın nabzını tutması, aile hekimliği sistemimizin etkinlik ve verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir.”

“YENİ YÖNETMELİKLE AKILCI İLAÇ

UYGULAMALARI TEŞVİK EDİLİYOR”

“Ülkemizde antibiyotik kullanım oranı OECD ortalamasından 2,5 kat daha yüksektir. Gereksiz antibiyotik ve ilaç kullanımı, küresel bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Bu oranın düşürülmesi amacıyla, hekimlerin akılcı kullanması antibiyotik desteklenmektedir. Akılcı ilaç kullanımı kapsamına, halk arasında ağrı kesici olarak bilinen non-steroid anti-inflamatuvar ilaçlar ve mide koruyucu olarak bilinen ilaçlar da dahil edilmiştir.”

“HEKİMİN HASTAYA AYIRACAĞI SÜRE ARTARACAK”

“Aile hekimliği birimlerine kayıtlı nüfusun 4000 den 3500'e ile düşürülerek, aile hekimlerimizin vatandaşlarımıza ayıracağı sürenin artırılması amaçlanmıştır. Ayrıca yeni yönetmelikle vatandaşlarımızın kayıtlı oldukları aile hekimlerine yılda en az iki kez başvurmaları, kontrol ve taramalarını yaptırmaları istenmektedir. Bu konuda vatandaşlarımızın aile hekimliği birimlerini ziyaret etmelerini, takiplerini yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Aile hekimlerimiz ve vatandaşlarımız için son derece samimi ve yapıcı bir tutumla çıkarılan bu yönetmelik ile olası hastalıkları erken safhada tespit ederek tedavi etmek ve ikinci, üçüncü basamak sağlık tesislerine olan başvuruları azaltmak amaçlanmıştır.”

“YENİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ DEVREYE GİRECEK”

“Bu kapsamda ilimizde 8'i yatırım programında yer alan toplam 16 adet aile sağlığı merkezi projesi bulunmaktadır. Bunlardan Ulukavak Aile Sağlığı Merkezi ve aynı binada hizmet verecek Sağlıklı Hayat Merkezimizle, Binevler Aile Sağlığı Merkezini önümüzdeki günlerde, Mimarsinan Aile Sağlığı Merkezi ve aynı binada hizmet verecek Sağlıklı Hayat Merkezini ise 2025 yılının ilk çeyreğinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.”

Editör: Haber Merkezi