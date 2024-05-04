Sahasında Şanlıurfaspor’la oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını sürdüren Ahlatcı Çorum FK sakatlıkları bulunan oyuncuların son durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Zargo Toure’nin kadroda yer almasının beklenmediği, buna karşılık Ahmet İlhan’ın durumunun maç günü netlik kazanacağı belirtildi.

Kulüptepten yapılan açıklama şöyle: “Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Zargo Toure ve Ahmet İlhan Özek’in Erzurumspor FK ile oynanan karşılaşmada ortaya çıkan ağrı şikayetleri üzerine MR görüntülemesi gerçekleştirilmiş olup; Zargo Toure’nin, gastrosoleus kas grubunda 1B derece yırtık ve kanama alanı, Ahmet İlhan Özek’in ise gastrocnemius kas grubunda 1A derece yırtık tespit edilmiştir. Her iki oyuncumuzun da tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. Profesyonel oyuncumuz Geraldo’nun tedavi süreci devam etmektedir.

Trendyol 1. Lig’in 33. haftasında sahamızda oynayacağımız Astor Enerji Şanlıurfaspor karşılaşmasında, tedavisine başlanan Zargo Toure kadroda yer alması beklenmezken Ahmet İlhan Özek’in durumu ise maç günü netlik kazanacaktır.

Oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.