Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) E Grubu'nda normal sezonun sona ermesi ile birlikte gözler Play-Off maçlarına çevrildi. Grubunu dördüncü sırada tamamlayarak Play-Off oynamaya hak kazanan Çorum Belediyespor, bugün Play-Off ilk maçında sahasında F grubu birincisi Gaziantep Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Çorum temsilcisi sahasında oynayacağı bu kritik maçtan avantajlı bir skor elde ederek Gaziantep'te oynanacak rövanş maçına umutlu gitmek istiyor. Çorum Belediyespor ile Gaziantep Belediyespor arasında TOKİ Spor Salonu'nda oynanacak olan bu karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.



Editör: RIFAT KARA