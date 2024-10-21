Boluspor maçının 70.dakikasında, orta alandan savunma arkasına atılan topla ceza sahasına girmek isteyen Hüsamettin Yener’i faulle durduran ve bariz gol şansını engellediği için kırmızı kart gören Ahlatcı Çorum FK’nın deneyimli savunma oyuncusu Zargo Toure, Türkiye kariyerinde ilk kez oyundan atıldı.

Türkiye’de daha önce Trabzonspor ve Gençlerbirliği’nde top koşturan 35 yaşındaki Senegalli stoper hiç kırmızı kart görmemişti. Deneyimli oyuncunun Boluspor maçında gördüğü kart Türkiye liglerindeki ilk kırmızı kartı olarak kayıtlara geçti. Profesyonel futbolculuk kariyerinde ise 3 kırmızı kartı bulunan Toure, bu kartları Fransa liglerinde top koştururken gördü.

Cezası nedeniyle Cumartesi günü eski takımı Gençlerbirliği’ne karşı forma giyemeyecek olan Zargo Toure bu sezon kırmızı-siyahlı formayla 8 maçta 700 dakika süre alırken, 1 asist yaptı.