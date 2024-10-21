Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 9’uncu hafta maçında konuk olduğu Boluspor’a 2-0 yenilerek düşme hattına inerken, Onursal Başkan ve aynı zamanda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, bir an önce silkelenip kendilerine gelmeleri gerektiğine dikkat çekti.

Karşılaşma sonrası kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Muhsin Dere, “Ahlatcı Çorum FK’mız, zorlu Boluspor deplasmanından 2-0 mağlup ayrıldı. Hakem kararlarının da oyunun gidişatına tesir ettiği karşılaşma, ligdeki iddiamız konusunda morallerimizi epey bozdu.

Bir an önce silkelenip kendimize gelmemiz, geçen sene tüm şehri heyecanlandıran şanlı Çorum FK’yı tekrar izlememiz lazım.

Pes etmek yok, birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.