Geleneksel Kargı Panayırı etkinlikleri kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Zara, ilçede unutulmaz bir konser verdi. DJ Afitap Değermenci’nin sunuculuğunu üstlendiği geceye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Panayır tarihinin en kalabalık halk konserlerinden biri olarak kayıtlara geçen etkinlikte, müzik dolu anlar yaşandı. Konser sırasında düzenlenen çekiliş organizasyonunda, vatandaşlara birbirinden değerli hediyeler dağıtıldı.

Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, konser sonrası yaptığı açıklamada, “Halk konserlerimizi her yıl daha da geliştirerek siz değerli vatandaşlarımıza unutulmaz anlar yaşatmakta kararlıyız. Gösterdiğiniz yoğun ilgi ve coşku için tüm hemşehrilerimize içten teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Dereli ayrıca, organizasyonda emeği geçen Berut Efe Production ekibine, geceye enerji katan DJ Afitap Değermenci’ye, güçlü sesiyle sahneyi büyüleyen Zara’ya ve tüm görevli personele teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi