Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, geleneksel Kargı Panayırı dolayısıyla ilçedeki çocuklara unutulmaz bir sürpriz yaptı.

Panayır kapsamında ilçeye dışarıdan gelerek Halkbankası yanında bulunan otopark alanına çocuk oyun parkı kuran esnafla bir araya gelen Başkan Dereli, çocukların panayır coşkusunu doyasıya yaşayabilmesi için anlamlı bir karar aldı.

Başkan Dereli’nin girişimleri sonucunda, oyun parkının bugünden itibaren 4 gün boyunca tüm çocuklara ücretsiz hizmet vermesi sağlandı. Böylece panayır süresince aileler, çocuklarıyla birlikte keyifli ve güvenli bir ortamda vakit geçirme imkânı bulacak. Belediye yetkilileri, uygulamanın özellikle çocukların panayır atmosferini daha neşeli ve unutulmaz bir şekilde deneyimlemeleri amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Oyun parkında güvenlik önlemleri alınarak çocukların rahatça eğlenebilmesi için gerekli düzenlemeler yapıldı.

Başkan Dereli, panayır alanını ziyaret ederek oyun parkını kuran esnafa duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Dereli, “Panayırlarımız sadece alışverişin değil, aynı zamanda birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının yaşandığı günlerdir. Çocuklarımız bu geleneğin en güzel parçası. Onların yüzündeki tebessüm, bizler için en büyük mutluluktur” ifadelerini kullandı.

Dereli ayrıca, tüm aileleri çocuklarıyla birlikte panayır alanına davet ederek, “Miniklerimizin güvenli ve eğlenceli bir ortamda vakit geçirmeleri için gereken tüm önlemleri aldık. Herkesi bu güzel etkinliğe bekliyoruz” dedi.

Kargı Belediyesi, yaptığı açıklamada tüm velilere çağrıda bulunarak, “Çocuk oyun parkı panayır süresince ücretsizdir. Tüm velilerimizin bilgisine sunar, çocukları ile birlikte eğlenceli ve keyifli vakit geçirmelerini dileriz.” ifadelerine yer verdi.

Muhabir: SELDA FINDIK