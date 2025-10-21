Konutlarda, beyaz eşyadan doğalgaz sistemlerine kadar bir ailenin ihtiyaç duyabileceği tüm imkânlar sağlanarak, yaşlı vatandaşların huzurlu ve konforlu bir yaşam sürmeleri amaçlandı.

Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, Metin Erişken Sevgi Evleri’nin tamamlanması dolayısıyla yaptığı açıklamada, Metin Erişken’in bu örnek davranışının diğer hayırsever iş insanları için de ilham verici olmasını temenni etti.

Başkan Dereli açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Değerli iş insanımız Metin Erişken’e ilçemize yaptığı bu anlamlı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Kendisi sayesinde ilçemizde 4 yaşlı ve ihtiyaç sahibi aile daha sıcak bir yuvaya kavuşacak. Bu örnek davranışın, diğer hayırsever iş insanlarımız için de ilham verici olmasını temenni ediyorum” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi