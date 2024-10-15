Zafer Partisi Çorum İl Gençlik Kolları, son günlerde artan çocuklara ve kadınlara yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla Kadeş Barış Meydanı’nda sessiz bir protesto ve farkındalık çalışması düzenledi.

Etkinliklerde, şiddet sarmalında en zayıf gruplar olan çocuklar, gençlik ve kadınların maruz kaldığı şiddetin son dönemde arttığına dikkat çekilerek sokakların daha güvenli hale getirilmesi ve şiddete maruz kalanların güvenliğinin sağlanması gerektiği ifade edildi.

Gençlerin yoğun olarak yer aldığı Kadeş Barış Meydanı’ndaki etkinlikte yaklaşık 45 dakika boyunca Zafer Partisi İl Gençlik Kolları üyeleri, ellerindeki afiş ve posterlerle farkındalık yaratma adına tanıtım yaptı.

Etkinliğe, Zafer Partisi Çorum İl Başkanı Bedii Onan, İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Gündoğar, il ve merkez ilçe yöneticileri ile Mecitözü İlçe Başkanı Tuncay Güleç de katıldı.

Editör: HABER MERKEZİ