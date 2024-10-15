Türkiye’nin sıradan bir ülke olmadığını vurgulayan Karadeniz, CHP’nin bu süreçteki en önemli görevinin ülkeyi seçimlere en iyi şekilde hazırlamak olduğunu ifade etti.

Talip Karadeniz, CHP’nin ülkeyi ileri bir seviyeye taşımak için hazırlandığını belirterek, “Cumhuriyet Halk Partisi’ne düşen görev, ülkeyi seçimlere hazırlamaktır. Türkiye sıradan bir ülke değildir, bizim hedefimiz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmaktır. Bu doğrultuda Oğuzlar’daki sosyal, kültürel ve ekonomik sorunları bire bir vatandaşlarımıza anlatarak, ülkenin daha iyi bir geleceğe sahip olması için mücadele edeceğiz” dedi.

“BİZ İKNA EDECEĞİZ

KANDIRMAYACAĞIZ”

Talip Karadeniz, CHP’nin vatandaşları kandırmaya değil, gerçeklerle ikna etmeye dayalı bir stratejiyle çalıştığını ifade ederek, “Biz Oğuzlar’daki vatandaşlarımızı ikna edeceğiz, onları kandırmayacağız. Gerçekleri anlatarak, yaşadıkları sosyal ve ekonomik zorlukları bire bir paylaşarak, daha iyi bir geleceğe olan inancımızı halkımızla buluşturacağız. Bu yolculukta dürüst ve şeffaf bir şekilde hareket edeceğiz” şeklinde konuştu.

“GENEL BAŞKANIN BAŞARISI

İÇİN AHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

CHP Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in liderliğinde daha fazla çalışarak partinin başarısını artırmak için mücadele edeceklerini belirtti. “Genel Başkanımız Özgür Özel’in başarısı için daha çok çalışacağız. Hem yerelde hem de genel seçimlerde hedeflerimize ulaşmak için el birliğiyle daha fazla gayret göstereceğiz” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ