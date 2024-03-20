Çorum İl Özel İdaresi tarafından 2022 yılı temel eğitim yatırım programına alınan Zafer İlkokulu, 12 derslikli 4 kattan oluşan, çok amaçlı salon, kütüphane, kantin, okul öncesi 2 adet sınıf, fen dersliği ve görsel sanatlar odası yapılacak şeklinde planlandı.

Taban alanı 577 m2 olmak üzere toplam inşaat alanı 2.537 m2 olarak inşa edilen Zafer İlkokulu’nun 28 Kasım 2022 tarihinde ihale edildiği ve sözleşmeye göre bitirilmesi gereken tarihte bitirildiğine dikkat çekildi.

Zafer İlkokulu’nun 2024 - 2025 eğitim yılında eğitim öğretim faaliyetine başlayacağına dikkat çekildi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR