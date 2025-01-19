Vatandaşların marketlerden güvenle ve rahat alış veriş yapabilmelerini amaçlayan Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri zincir marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde şubeleri bulunan marketlere yönelik yapılan denetimlerde kasa reyon arası fiyat farkının yanı sıra ürünlerde son kullanma tarihi kontrolü uygulaması yapıldı.

Çorum’da Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde ki marketlere yönelik uygulama yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri 3 markete tarihi geçmiş ürün bulundurmaktan dolayı tutanak tuttu.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri Çorum genelinde denetimlerin aralıksız sürdürürken ekipler kaldırım işgaline uymayan esnaflara da uyarılarda bulundu.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü İrfan Göyhan nezaretinde yapılan denetimlerde reyonlarda özellikle indirimli ürünlerle kasa arasında ki fiyatlar kontrol edildi. Ekiplerin haftanın 7 günü hem kaldırım işgali hem de market denetimlerini aralıksız devam ettireceği de vurgulandı.

Editör: Haber Merkezi