Yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybeden Abdullah Barut’un cenazesi önceki gün Abdibey Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Çiftlik Mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ve sevenleri ile birlikte Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Oğuzlar önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, geçmiş dönem Şoförler Odası Başkanı Recep Kayıkçı ile çok sayıda esnaf da katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: SELDA FINDIK