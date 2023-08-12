Cumhuriyetin yüzüncü yılı için söylenecek o kadar çok şey var ki, barajın musluktan akıttığı kadarı ile iktifa etmek mecburiyetinde kalıyor insan.

Daha vaktimiz var. Dün gece uyku tutmadı.

Ben de uykuyu tutmadım. Nereye gidersen git dedim. İçimden gelen sesi dinledim. İçimden bu ses geldi. Biliyorum ki, şiir gücü, şiiriyet sanatı yok. Metin olarak, makale olarak yazacaklarımı o gecenin ilhamı ile manzum olarak satırlara döktüm.

Edebiyat olarak ustalarımdan özür dilerim. Yüzüncü yıl için İstiklâl Marşı kokusunda bir şiir- marş yazmak lâzımdı. İnşallah birileri bir yerlerde yazmıştır.

Vakit daraldı.

Binlerce ihanet ve badirelerden geçmiş olan, kahraman Türk Milletinin her ailesinin o çetin dönemde üç şehit, beş gazi verdiğini bilen bir kardeşinizim.

1910-1923 arası, on üç yılda Kosova’dan Kars’a kadar; Samsun’dan Yemen’e kadar, her ailenin şehit ve gazi verdiği bir milletiz biz.

Onun için kahramanız, çilekeşiz, masumuz, mazlumuz, dürüstüz, yüceyiz. Bu yüzdendir ki, Cenabı Allah, bitmek ve batmak üzere olan bu asil Osmanlı Müslim tebaasını;… çağlar üstü, istisnai bir dâhi olarak “Mustafa Kemâl’i” göndermiş ve Cumhuriyet ile TÜRK MİLLETİ olarak diriltmiştir.

Hepimizin CUMHURİYET HAYATINI lâyığı ile yaşaması ve kıymetini idrak etmesi temennisi ile şimdiden BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN.

29 EKİM 1924 & BİRİNCİ YIL

O gün cumhuriyetin birinci yaşı idi.

Milletin yüzünü güldüren, …, gözyaşı idi.

İki yüz yıldır halkın çektiği çile dolmuş;

Gazi Mustafa Kemâl ordunun başı idi

NEREDEN GELDİK?

Halkı eğitmeyi, ilmi, fenni unuttular

Cehil karanlığında yıllarca uyuttular

Hacısı, imamı, şeyhi, hep saltanat sürdü

Her icadı Avrupa yaptı, önü tuttular

Tanrı’nın gölgesi idi şeyhler, padişahlar

Kul idi halk, okuyup, kâtip mi olacaklar

Hele kızlar, yarım insan bile değildiler

Oğul kıymetliydi, çünkü ırgat olacaklar

Çok cahildik, cehlimizin farkında değildik,

Asırlar ibadetle geçti, ilmi seçene eğildik

İçerden ve dışarıdan ihanete uğradık

Bin yıl her kavmi dost ve kardeş bildik

Geç anladık geri kalmışız, …, fetihler bitti

Çok gayret ettik nice ıslahat geldi gitti

Çoktan uyandı düşmanlar, saldırı başladı

On üç milyon kilometre kare toprak yitti

On üç yılda on üç milyon şehit, gazi verdik

Anadolu’ya sıkıştık, artık çaresizdik

Yorgun, yaşlı ve hasta bir aslandı Osmanlı

Düyunu umumiye vardı, maliyesizdik

NASIL GELDİK?

Çabuk gördü Avrupa, Osmanlı’nın hâlini

Asırlar öncesinden geliyordu bu kini,

Yedi düvel bir oldu, çattı hasta aslana

Tam şimdi tek yürek, tek kürek olma zamanı

Cumhuriyet halka kişilik ve güven verdi,

Çünkü bu millete Mustafa Kemâl söz verdi

Dedi ki, “Ya istiklâl, ya ölüm” karar kesin

Halk aşkla katıldı söze, muradına erdi

Elbette vardı muradına eremeyenler

Kimdi onlar? Haa! … “Geldikleri gibi gidenler!”

İnayetullah, masum ve mazlumaydı o gün

Belli oldu, cahil ile hürriyet sevenler

Bir hususi, yüce ruh idi Mustafa Kemâl,

Hepsi öyle idi, paşalarımızın, kâm al

Fevzi, Şehit Nâzım Bey, Müftü Mustafa Fehmi,

Rauf, İsmet, Kâzım, Refik, …, Ali Saip Beyler

O kadar çok ki kahramanlarımız sayılmaz

Sütçü İmamlar, Cemâl paşalar asla yılmaz

Mazhar Müfit, Yusuf İzzet, Seyit onbaşılar,

Halime Çavuş, Şerife Bacı unutulmaz

Bebesi varken, hırkasını mermiye saran anamız

Ayşe, Fatma, Nezahat, Halide onbaşımız var bizim

Piyangodan çıkmadı Cumhuriyet, nice canlar verdik

Düşmanı yenecek yüz milyon vatandaşımız var bizim

NELER KAZANDIK?

Cumhuriyetle yandı, ilim ve fen ocağı

Halk cumhuriyetle yakaladı modern çağı

Türk canlandı, yurt aydınlandı, aşk ve şevk coştu

Zeki, çalışkan bu millet, yaptı ilk uçağı

NE YAPACAĞIZ?

YÜZÜNCÜ YILA ERDİK KUTLU OLSUN HERKESE

EY VATANDAŞ! UYAN ARTIK KULAK VER BU SESE

HAİN AVRUPA’NIN GERİ TEPSİN, …, TUZAKLARI

TEK DOĞRU YOL, MİLLİ BİRLİK, GERİSİ VESVESE (3 AĞUSTOS 2023)