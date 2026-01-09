Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar Yüzme İl Birinciliği sona erdi. Olimpik Yüzme Havuzu’nda 20 okulun katılımı ile gerçekleşen il birinciliği büyük bir heyecana sahne oldu.

Son 2 yılın şampiyon TED Koleji bu yıl da il birinciliğine damga vurmayı başardı. Yüzme antrenörü Çetin Koçak önderliğinde kulaç atan TED’li öğrenciler toplamda 16 birincilik, 12 ikincilik ve 14 üçüncülük elde ederek takımlar sıralamasında kızlarda ve erkeklerde şampiyon olmayı başardılar.

Kızlarda Bahçelievler Salim Akaydın Ortaokulu ikinci, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu üçüncü olurken, erkeklerde 23 Nisan Ortaokulu ikinci, Bahçelievler Salim Akaydın Ortaokulu ise üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı.