Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, ikinci yarının ilk hafta maçında bu akşam lider Amed Sportif Faaliyetler’le deplasmanda karşılaşacak. Zirvenin 7 puan gerisinde olan Çorum temsilcisinin, umutlarını güçlü şekilde sürdürebilmesi için kesinlikle yenilmemesi gerekiyor.

Sezonun ilk yarısını 32 puanla 6.sırada tamamlayan Arca Çorum FK, ara transfer döneminde Geraldo, Semih, Eze ve Taha Reçber ile yollarını ayırırken, Göztepe’den orta saha oyuncusu Ahmet Ildız, Eyüpspor’dan kanat oyuncusu Serdar Gürler ile golcü Mame Thiam, Gençlerbirliği’nden stoper Sinan Osmanoğlu ve Sakaryaspor’dan Burak Çoban’ı kadrosuna katarken, Sırbistan’ın Partizan takımından İbrahim Zubairu’yu da satın alma opsiyonu ile kiraladı.

Yeni transferlerle gücüne güç katan Çorum temsilcisi, Kocaelispor’dan stoper Tarkan Serbest ve Boluspor’dan 10 numara Florent Hasani’yi kadrosuna katan Amed Sportif Faaliyetler karşısında galibiyet arayacak ancak 1 puan da oldukça değerli.

İkinci yarıya Antalya’da hazırlanan 39 puanlı lider Amed Sportif Faaliyetler’le 32 puanlı 6.sıradaki Arca Çorum FK arasında, bu akşam Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak ve şampiyonluk yarışını oldukça yakından ilgilendiren maç saat 20.00’de başlayacak. Kritik karşılaşmada İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Davut Dakul Çelik düdük çalacak.