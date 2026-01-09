Bu akşam Diyarbakır’da Amed Sportif Faaliyetler’le oynayacak olan Arca Çorum FK profesyonel liglerde 472.kez puan maçına çıkacak.

471 MAÇ

740 PUAN

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, bugüne kadar 471 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda 3’ü hükmen 204 galibiyet, 128 beraberlik, 139 yenilgi alarak 740 puan toplarken, 674 gol atıp 500 gol yedi.

DEPLASMANDA

307 PUAN

Arca Çorum FK, 471 maçın 237’sini deplasmanda oynadı. Bu karşılaşmalarda 81 galibiyet, 64 beraberlik, 92 yenilgi alan Çorum temsilcisi hanesine 307 puan yazdırırken, attığı 285 gole karşılık kalesinde 279 gol gördü.

Kırmızı-siyahlı takım, sahasında çıktığı 234 karşılaşmada ise 123 galibiyet aldı. 64 maçta sahadan beraberlikle, 47 maçta ise yenilgi ile ayrılan Arca Çorum FK 433 puan toplarken, attığı 389 gole karşılık kalesinde 221 gole engel olamadı.