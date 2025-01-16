Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler (kız-erkek) Yüzme İl Birinciliği sona erdi. Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen yarışlar sonunda genel sıralamada kızlarda Özel Çorum TED Koleji birinci olmayı başarırken, Başöğretmen Anadolu Lisesi ikinci, 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi üçüncü, Bahçelievler Anadolu Lisesi ise dördüncülüğü elde etti. Erkekler genel sıralamada ise zirvede Spor Lisesi yer aldı. 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi bu kategoride de ikincilik kürsüsüne çıkarken, Özel TED Koleji üçüncü, Özel Ada Koleji ise dördüncülüğü elde etti.

Yarışlar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, sporculara ise madalyaları verildi.