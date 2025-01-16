Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası B Genç Erkekler Bilek Güreşi İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen il birinciliği merkez ve ilçeler olmak üzere 12 okuldan 70’e yakın öğrenci katılım sağladı. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda sıkletlerin çoğunda Bayat ve Alaca’da eğitim gören öğrenciler derece yapmayı başardı.

İşte sıkletlerine göre dereceye giren sporcular:

45 kilo sağ ve sol kol: 1.Ramazan Yardımcı (Bayat MTAL), 2. Emirhan Karabıyık (Şehit Mustafa Solak AİHL), 3.Osman Yiğit (Alaca MTAL)

50 kilo sağ kol: 1.Osman Çapraz (Alaca MTAL), 2.Yunus Emre İpek (Osmancık İsmail Karataş MTAL), 3.Samet Can Maraz (Bayat MTAL)

50 kilo sol kol: 1.Fahrettin Aksarı (Alaca MTAL), 2.Osman Çapraz (Alaca MTAL), 3.Göktuğ Alpaslan (Bayat MTAL)

55 kilo sağ kol: 1.Yunus Emre Yedekçi (Osmancık İsmail Karataş MTAL), 2.Berat Karakurt (Alaca MTAL), 3.Hamza Demir Osmancık İsmail Karataş MTAL)

55 kilo sol kol: 1.Tuncay Çetinkaya (Alaca MTAL), 2.Resul Ceylan (Alaca MTAL), 3.Yunus Emre Yedekçi Osmancık İsmail Karataş MTAL)

60 kilo sağ kol: 1.Emirhan Memiş (Bayat Şehit Yakup Kozan), 2.Kaan Uzar Osmancık İsmail Karataş MTAL), 3.Sait Efe Savaş (Bayat MTAL)

60 kilo sol kol: 1. 1.Emirhan Memiş (Bayat Şehit Yakup Kozan), 2.Emirhan Gül (Şehit Mustafa Solak AİHL), 3.Kaan Uzar (Osmancık İsmail Karataş MTAL)

65 kilo sağ kol: 1.Eray Şahin (Alaca MTAL), 2.Erdem Güneş (Şehit Mustafa Solak AİHL), 3.M.Poyraz Asiltürk (Osmancık İsmail Karataş MTAL)

65 kilo sol kol: 1.Erdem Güneş (Şehit Mustafa Solak AİHL), 2. Eray Şahin (Alaca MTAL), 3.Yunus Emre Çiçek (Bayat MTAL)

70 kilo sağ kol: 1.Mert Duran (Bayat MTAL), 2.İbrahim İsa Otuzbir (Osmancık İsmail Karataş MTAL), 3.Alperen Aşgın (TOBB-OSB)

70 kilo sol kol: 1.İbrahim İsa Otuzbir (Osmancık İsmail Karataş MTAL), 2. Alperen Aşgın (TOBB-OSB), 3. Mert Duran (Bayat MTAL)

75 kilo sağ ve sol kol: 1.Servet Yücel (Bayat Şehit Yakup Kozan), 2.Enes Derin (Osmancık İsmail Karataş MTAL), 3.Şaban Soluk (Bayat MTAL)

+75 kilo sağ kol: 1.Oğulcan Karabaş (İnönü Anadolu Lisesi), 2.Efe Bacak (15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi), 3.Ahmet Özdinç (Bayat Şehit Osman Aslan AL)

+75 kilo sol kol: 1.Efe Bacak (15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi), 2.Oğulcan Karabaş (İnönü Anadolu Lisesi), 3.Merthan Güleç (TOBB-OSB)

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle sıkletlerinde dereceye giren öğrencilere madalyaları takdim edildi.