Çorum TED Koleji Bedeni Eğitimi Öğretmeni ve aynı zamanda yüzme milli takım antrenörü olarak görev yapan Çetin Koçak, Para Yüzme ve Deaf Yüzme branşının Teknik Kurulu’na atandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu’na bağlı Para Yüzme ve Deaf Yüzme branşlarında görevlendirmeler yapıldı. Federasyon’dan yapılan açıklamada, 2025 yılı içerisinde faaliyet gösterecek olan Para Yüzme ve Deaf Yüzme branşlarında görev yapacak isimler duyuruldu. Para Yüzme ve Deaf Yüzme İdari Koordinatörlüğü görevine Okan Terkin getirilirken, Çorumlu milli antrenör Çetin Koçak ise Teknik Kurul’da görevlendirildi. Koçak’ın yer aldığı Teknik Kurul’da Mehmet Ali Albas, Ali Şahin, Mehmet Bayrak, Burak Şenoğlu, Ali Uzun, Selim Camcı, Mahmut Karakollukçu, Ahmet Eskalen gibi isimler yer aldı.