Ahlatcı Çorum FK’nın en son 20 Ekim’deki Boluspor’la oynadığı maçta forma giyen ve rahatsızlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Kongolu orta saha oyuncusu Durel Avounou’nun tedavi süreci tamamlandı.

Başkan Oğuzhan Yalçın, Avounou’nun son durumuyla ilgili sorulan bir soruya, “Yaklaşık 25 gün süren bir tedavi sürecinin ardından takıma döndü ve antrenmanlara başladı. Bu hafta zor ama belki Fatih Karagümrük maçının kadrosunda yer alabilir, bununla ilgili kararı teknik heyetimiz verecektir.

Avounou’nun sağlığına kavuşmasına hepimiz çok sevindik. Bizim için sporcu sağlığı her şeyden önemli. Avounou, çok şey beklediğimiz ve takıma büyük katkı sağlayacak bir oyuncumuz” şeklinde ifadelerle cevap verdi.