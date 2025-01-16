Okullararası düzenlenen Genç Erkekler Badminton İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 5 okuldan 20 sporcunun katılımı ile gerçekleşen il birinciliği müsabakalar Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapıldı. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf olurken, Merkez Mehmetçik Anadolu Lisesi ikinci, Osmancık Borsa İstanbul MTAL üçüncü, Merkez Eti Anadolu Lisesi ise dördüncülüğü elde etti.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa ve madalyaları takdim edildi.