Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler (kız-erkek) Masa Tenisi Grup Birinciliği Amasya’da yapıldı. Çorum’u erkeklerde Spor Lisesi, kızlarda ise Özel Pınar Koleji temsil etti. Yusuf Biçer’i önderliğinde Arda Kekillioğlu, Abdullah Gürbüz, Abdurrahman Gürbüz ve Umut Yıldırım’dan oluşan Spor Lisesi grupta oynadığı tüm maçlarını kazanarak grubunu birinci sırada tamamladı. Mesut Kuşgöz idaresindeki Asude Şimşek, Aybüke Şimşek, Nehir Bolat ve Nazlı Şahan’dan oluşan Çorum Özel Pınar Koleji de tüm maçlarını kazandı ve grubunu zirvede tamamladı.

Çorum’un iki temsilcisi 19-21 Şubat tarihleri arasında Sinop’ta yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’na adını yazdırmayı başardı.