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Çorum Belediyesi, Güngörmüşler Sosyal Tesisleri'nde yaşanan bir olayda hayvanlara gösterdiği hassasiyetiyle dikkat çekti. Tesisin led aydınlatma lambalarındaki arıza nedeniyle tamir işlemi için çağrılan elektrik ustası, aydınlatma motor ünitesinin bulunduğu bölgede yuva yapmış iki kumru yavrusu fark etti. Arızanın giderilmesi için kuş yuvasının bulunduğu yerden alınması gerektiğinin bildirmesi üzerine tesis sorumluları tamirat çalışmalarına ara verilmesini istedi.

Tamirat için, iki kumru yavrusunun yuvadan uçması belenecek.