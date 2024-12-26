Ankara-Çorum-Samsun hızlı tren projesinin ilk etabı olan Delice-Çorum hattının, gerek yatırım programına alınması, gerekse bir an önce ihale edilmesi konusunda en büyük çabayı harcayan AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, cumhuriyet tarihinin en büyük bütçeli yatırımının yarın ihale edilecek olması nedeniyle sonsuz mutluluk duyduğunu belirterek, “Çorum’umuzun asırlık özlemi gerçekleşiyor, hemşehrilerime hayırlı olsun” dedi.

İhale konusunu kesintisiz takip ettiğini ve tarihinden de bilgi sahibi olduğunu, ancak Bakan Uraloğlu ile mutabakatları çerçevesinde açıklama yapmadığını ifade eden Yusuf Ahlatcı, “Çorum’un kaderini değiştirecek bu büyük yatırım için, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na ve emeği, katkısı bulunan herkese Çorumlu hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.