Sungurlu’da faaliyet gösteren Diyanet Gençlik Merkezi’nde en uzun gece nedeniyle “Tefekkür Gecesi Programı” düzenlendi.

Sungurlu’da Yatsı namazının Ulu Camide eda edilmesinin akabinde ortaokullu, liseli, üniversiteli öğrenciler ile gençlik merkezinde buluşuldu. Gençlere İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Hidayet Türkel, İlçe Vaizi Emre Gelgit, Din Hizmetleri Uzmanı Bayram Sarıtepeci ve Manevi Danışman hocaları İbrahim Tütüncü, Muhammet Fatih Yılmaz ile İbrahim Kaplan eşlik etti.

Gecenin önemine binaen Kehf Suresi’nin okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim'den gençlere örneklik teşkil eden kıssalar ve ayetler ile Peygamber Efendimizin Hadis-i Şerifleri işlendi.

Gençlerin sorularının da cevaplandığı program ikramlarla son buldu.

Editör: Haber Merkezi