Kaza, Alaca’da Zile Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Enver Y. (59) yönetimindeki 06 ABL 02 plakalı otomobil, şehir merkezinden hastane yönüne seyir halindeyken Arap T. (62) yönetimindeki 19 AEE 06 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu araçta hasta olarak bulunan bir kişi, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatarak gerekli tutanakları tuttu. Maddi hasarla sonuçlanan kazada, kullanılamaz hale gelen araçlar otoparka çekildi.

Editör: İHA AJANS