Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük bütçeli ihalesini yarın gerçekleştirecek. Delice-Çorum Hızlı Tren Hattı’nın yapım ihalesi bedeli 80 milyar lira olarak belirlendi.

İhale, yarın saat 10.30’da davet usulüyle yapılacak.

Böylelikle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun “ihalenin bu yıl içinde gerçekleşeceği” yolundaki sözü de, AK Parti Çorum teşkilatının ve milletvekillerinin Çorum halkına bu doğrultuda verdikleri sözler de yerine gelmiş olacak.

Edindiğimiz bilgilere göre, projenin öz kaynaklardan gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Başkent Ankara’yı Çorum üzerinden Samsun’a bağlayacak hızlı tren projesi uzun yıllardan beri gündemde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Çorum’da yaptığı konuşmalarda, bu projenin ilk fırsatta gerçekleştirileceği vaadinde bulunmuştu.

İhaleye 5 firmanın davet edildiği de edinilen bilgiler arasında.

Projede, Delice-Çorum etabına başlanmasının ardından, Çorum-Samsun etabının ihalesi gündeme gelecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 Kasım 2023 tarihinde İskilip Kavşağı açılışında, dönemin Çorum Valisi Doç.Dr. Zülkif Dağlı, Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya ve Vahit Kayrıcı ile birlikte görülüyor.



