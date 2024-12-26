Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Toplantıları için Samsun’a giden Vali Çalgan, bölge için önemli bir toplantıya daha iştirak etti.

Vali Çalgan, bu kentte “Düzensiz Göç ile Mücadelede Kurumlar Arası Koordinasyon Bölge Toplantısı” iştirak etti. Samsun Valisi Orhan Tavlı’nın başkanlığında Samsun Valiliği’nde düzenlenen toplantıda ayrıca Amasya Valisi Önder Bakan, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Ordu Valisi Muammer Erol, Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Samsun İl Göç İdaresi Müdürü Mücahit Yumaklı, Amasya İl Göç İdaresi Müdürü Mithat Aksem ile Çorum İl Göç İdaresi Müdürü İdris Coşkun da katılım gösterdi.

Toplantıda, bölgedeki düzensiz göçle mücadeleye yönelik alınacak tedbirler, yerel ve merkezi düzeydeki kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Düzensiz göçün önlenmesi ve bu konuda yürütülen çalışmaların etkinliğinin artırılması amacıyla yapılan değerlendirmelerde, ilgili valiliklerin ve göç idaresi müdürlüklerinin birlikte hareket etmesinin önemi üzerinde duruldu.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, yaptığı açılış konuşmasında, düzensiz göçün sadece bölgesel değil, ulusal bir sorun haline geldiğini belirterek, tüm kurumların işbirliği içinde bu sorunun çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Çorum Valisi Ali Çalgan ise toplantının göçle mücadelede bölgedeki koordinasyonu pekiştirmek adına önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

Toplantı, göçle ilgili mevcut durumun değerlendirilmesinin ardından, karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerilerinin masaya yatırılmasıyla sona erdi.

Öte yandan Vali Çalgan bu kentte ilk önce Vali Orhan Tavlı’ya, daha sonra ise Vali Tavlı ve Amasya Valisi Bakan ile birlikte Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç’a da iade-i ziyarette bulundu.

Editör: KEMAL YOLYAPAR